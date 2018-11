© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Matteo Chinellato, attaccante del Padova, è stato intervistato dal Corriere del Veneto: "Per me sarà una settimana importante e voglio allenarmi al massimo, come ho sempre fatto, per sfruttare l’occasione. Non so se toccherà a me, davanti siamo in tanti. Cosa è cambiato con Foscarini? L’anno scorso penso di essere partito bene, avevo anche segnato ma poi Bisoli mi ha messo fuori, spingendomi all’addio a gennaio. Quest’anno la storia è stata uguale, mai una chance, non ero proprio considerato. Da quando è arrivato Foscarini, quantomeno mi ha fatto capire che potevo giocarmi le mie possibilità. Mi ha parlato la settimana scorsa. Mi ha detto di continuare a lavorare come stavo facendo e di stare tranquillo, di dimostrargli il mio valore in allenamento. Io l’ho preso in parola e sto dando tutto, perché sono davvero convinto di poter essere utile a questo Padova. Per dimostrarlo mi sono pure quasi dimezzato lo stipendio dopo la fine del mercato estivo. Io via a gennaio? Tutte le opzioni sono aperte e la carriera di un attaccante può cambiare da un momento all’altro. E un gol può spalancarti porte che sembrano chiuse. Io non vedo l’ora di dimostrare il mio valore. Basterebbe una possibilità".