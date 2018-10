Padova, Cisco: "Ho ingoiato fango e sono cresciuto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Grande protagonista nella rimonta contro il Pescara Andrea Cisco, centrocampista offensivo del Padova, ha parlato a Il Mattino della gioia incontenibile provata al momento del gol: “La notte dopo la partita ho fatto veramente fatica a dormire, non solo per l’adrenalina della rimonta, ma anche perché le gambe mi facevano veramente male. Non giocavo da tanto e anche in allenamento mi capita raramente di disputare una partitella intera. - continua Cisco - Sinceramente non credo di essermi montato la testa, sono sempre lo stesso, chi mi è vicino lo sa. Probabilmente ho accusato un po’ di sfiducia in queste settimane in cui sono rimasto fuori. Io ho bisogno di giocare per rendere al meglio, ma questi mesi mi sono stati utili. Ho ingoiato fango e mi sento cresciuto”.