Il centrocampista del Padova Luca Clemenza ha parlato al Gazzettino della prossima sfida contro il Pescara e di come l'Adriatico gli evochi dolci ricordi: "L’anno scorso andammo a vincere per 1-0 nella parte finale del campionato (era il 12 maggio, ndr) e dunque quello fu un successo importantissimo e un mattoncino fondamentale per poi portare a casa la permanenza in serie B. - continua Clemenza - Il peso specifico della posta in palio nell’impegno di sabato penso sia quantomeno uguale, se non addirittura maggiore. Portare a casa i tre punti da Pescara ci permetterebbe infatti di credere ancora di più in quel traguardo che tutti vorremmo raggiungere, anche perché va bene la striscia positiva iniziata in queste settimane, ma bisogna cominciare a portare a casa qualche vittoria. Ci sono una piazza e una città che ci credono e meritano di restare in serie B".