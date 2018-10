Padova, Clemenza sicuro: "Raddrizzeremo la rotta"

Protagonista dell'evento 'La Bellezza del calcio raccontata dai maestri' al Festival dello Sport di Trento insieme ad Arrigo Sacchi e Pep Guardiola, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti si è raccontato a 360°. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "Basta giocare bene per...

Arezzo, Luciani: "Il rinnovo un riconoscimento per quanto fatto l'anno scorso"

Olbia, Filippi: "Non ci preoccupiamo delle assenze, serve cinismo"

Cuneo, Spinazzola: "Vogliamo i tre punti non i complimenti degli altri"

Auteri: "La crisi del sistema? Troppe regole che non si rispettano..."

Militello: "Entro Natale dite all'Entella in che campionato giocare?"

Gubbio, Sandreani: "Affrontiamo la squadra più in forma"

Monza, Iocolano promette: "Mi legherò i capelli per Berlusconi"

Serie C, i risultati delle 14:30: vince la Carrarese, Juventus U23 ko

Albissola, Mussi: "Se giochiamo come in Coppa i punti arriveranno"

Serie C, 1-1 tra Alessandria e Siena. Vince la Pro Vercelli

Vibonese, Orlandi: "La salvezza passa dalle gare in casa"

Teramo, Ranieri: "La vittoria ci serviva come il pane"

Berlusconi: "Che il Monza sia un esempio per i giovani"

Monza, i tifosi accolgono Berlusconi: "Grazie per il sogno"

Serie C, gruppo B. I risultati delle 18.30: Pordenone-Vicenza finisce pari

V. Francavilla, Anastasi: "Gol importante, le critiche non mi toccano"

Altre notizie Serie C

Luca Clemenza , giocatore del Padova, ha parlato ai microfoni de Il Mattino di Padova : “La trasferta di Lens? na bella esperienza, abbiamo potuto allenarci e vivere in un centro sportivo meraviglioso, quasi al livello della Juve. E ci siamo confrontati con un avversario di spessore, superiore a una Serie B italiana. La crisi di risultati? Siamo molto uniti, non ne stiamo facendo una tragedia, Gira tutto storto, ma sono sicuro che raddrizzeremo la rotta. Abbiamo disputato dei primi tempi magnifici e alzando ancora di più i ritmi di gioco, usciremo alla grande da questa situazione

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy