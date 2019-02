© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa di presentazione di Andrea Cocco come nuovo giocatore del Padova. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal.it: “Prevalentemente volevo mantenere la categoria, avrei dovuto già andare via in estate, ma Pillon mi convinse a rimanere. Purtroppo poi non c’è stata la possibilità di giocare e a gennaio ho deciso di rescindere l’ultimo giorno di mercato per farmi trovare pronto. Ultimamente si va dicendo che sto male fisicamente per via dell’infortunio al ginocchio che ho patito due anni fa. Da febbraio mi sono allenato con un preparatore sempre, magari non ho il ritmo partita ma credo che rapidamente possa raggiungere il top della condizione. In passato ho giocato a Verona, a Vicenza, a Rovigo e a Venezia. A Vicenza ho lasciato un buon ricordo e ho un ricordo splendido di loro. Se Bisoli vuole io sono pronto ad andare in panchina già sabato. In questo momento la salvezza sembra difficile, ma abbiamo tanti scontri diretti e possiamo farcela”