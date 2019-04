© foto di Andrea Rosito

Alle 15 il Padova ospiterà in casa il Cosenza per il match valido per la 33a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PADOVA (4-3-2-1): Minelli; Ceccaroni, Cherubin, Ravanelli, Madonna; Calvano, Lollo, Mazzocco; Pulzetti, Clemenza; Mbakogu.

COSENZA (3-5-2): Perina; Capela, Dermaku, Legittimo; Baez, Sciaudone, Palmiero, Bruccini, Bittante; Embalo, Tutino.