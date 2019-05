Il futuro di Giorgio Zamuner è in bilico in quel di Padova dopo la retrocessione in Serie C del club veneto. Per questo motivo non sono da escludere volti nuovi anche nella dirigenza del club appena passato nelle mani di Joseph Oughourlian. Per il ruolo di direttore sportivo, secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport, le attenzioni si sono rivolte su Paolo Bravo oggi al SudTirol e su Attilio Gementi del Campodarsego.