© foto di Federico Gaetano

Dopo l’ufficializzazione del portiere Stefano Minelli il Padova si appresta a chiudere altri due colpi di mercato. Si tratta di Jerry Mbakogu in attacco, domani le visite mediche e la firma, e Sinisa Andelkovic in difesa, oggi incontro per chiudere l’affare con il centrale del Venezia. L’arrivo dello sloveno non chiuderebbe all’arrivo di un altro centrale difensivo come Michele Fornasier del Pescara, favorito sui più esperti Cherubin, in uscita dall’Hellas Verona, e Monaco, in uscito dal Perugia. Poi si lavorerà per due colpi a centrocampo, un centrale e un esterno: i nomi sono sempre quelli di Simone Calvano dell’Hellas, seguito anche dal Monza in Serie C, e Danilo Soddimo del Frosinone, anche se il ds Zamuner ha già pronte le alternative nel caso le due operazioni non dovessero andare a buon fine. Lo riferisce Padovagoal.it.