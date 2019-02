© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Tante assenze per Bisoli, che in attacco sceglie Marcandella e Clemenza a supporto di Bonazzoli. In casa Foggia, Galano ce la fa e va in campo dal primo minuto al fianco di Iemmello. Ecco le formazioni ufficiali di Padova-Foggia.

Padova (3-4-2-1): Minelli; Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella, Calvano, Pulzetti, Longhi; Clemenza, Marcandella, Bonazzoli. Allenatore: Bisoli.

Foggia (4-4-1-1): Leali; Loiacono, Martinelli, Billong, Ngawa; Gerbo, Greco, Busellato, Kragl; Galano, Iemmello. Allenatore: Padalino.