Padova, Foscarini: "Alla fine centreremo il traguardo prefissato"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Claudio Foscarini, tecnico del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino: "Credo che alla fine centreremo l’obiettivo che la società si è prefissata perché ci sono tutti i presupposti tecnici, ma anche morali. E so che quando in una squadra e nelle persone ci sono valori importanti è più facile raggiungere il traguardo. Fa piacere che la gente abbia fiducia in ciò che facciamo. L’impegno è arduo, l’ho detto sin dal primo giorno, ma io stesso ho grande fiducia nella mia squadra, nella società che rappresento e nelle persone che vivono il calcio a Padova e che possono sicuramente essere coinvolte nel nostro progetto. Sono venuto qui tante volta da avversario e ora, dall’altra parte, vedo una realtà diversa e sono contento di lavorare in una piazza bella, difficile ma pure stimolante".