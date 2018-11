Padova, Foscarini: "In B puoi fare risultato dovunque e contro chiunque"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Claudio Foscarini, tecnico del Padova, ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta di sabato a Cosenza. Ecco quanto evidenziato da PadovaGoal.it: “C’è voglia di riscatto, al di là di tutto c’è voglia di fare meglio. Possiamo fare e dare qualcosa di più. Bisogna essere bravi a chiudere la parentesi con il Carpi. Dobbiamo avere voglia di riscatto, possiamo fare meglio in tutto e per tutto. Abbiamo avuto un cammino simile, un percorso simile, c’è una differenza minima nei gol fatti e subiti. Abbiamo la stessa classifica e siamo più o meno allo stesso livello. E’ un avversario per la zona playout. Ho fatto una ventina di allenamenti, conosco adesso quasi in toto la squadra. Braglia costruisce e gestisce squadre che dal punto di vista temperamentale importante. A Cosenza ho giocato e troveremo un ambiente caldo, sarà una partita tosta. Ci sarà qualche assenza, dovrò modificare l’assetto della squadra, dobbiamo beccare il bivio giusto sul piano della mentalità. Contessa non verrà convocato, Broh e Salviato non ci saranno e dovrebbero tornare la prossima settimana, Pulzetti per un torcicollo non si dovrebbe morire, poi ci sono i lungodegenti Madonna, Mandorlini e Ravanelli. Abbiamo sette giocatori fuori e Capello squalificato. A sinistra può giocare Zambataro e anche Trevisan con le sue caratteristiche. Pulzetti può fare sia la mezzala che il trequartista. Calcoli al momento non ne facciamo, cerchiamo di ragionare partita dopo partita, durante la pausa faremo una riflessione su quello che ci potrebbe servire. Chinellato o Guidone? Non ho certezze su questo, ho un’idea su chi affiancare a Bonazzoli. Ma voglio pensarci fino all’ultimo, ci potrebbero essere anche altre soluzioni, con mezze punte che si possono inserire da dietro. La vittoria del Cosenza a Crotone? Mi aspettavo un altro risultato, ma non ha rubato nulla. La B ha insegnato che si può perdere con qualsiasi avversario ma anche che si può vincere su qualsiasi campo. Non capisco perché non dovremmo poter fare risultato a Cosenza”