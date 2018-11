Padova, Foscarini: "Ingenui in tante occasioni, dobbiamo crescere"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Queste le dichiarazioni di Claudio Foscarini, tecnico del Padova, riportate da PadovaGoal dopo la sconfitta subita in casa contro il Carpi. "Abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, con tutte le difficoltà del caso. Non siamo stati sempre bravi a muovere la palla coi tempi giusti, loro erano molto compatti e ci hanno puniti per un nostro errore. È davanti che non abbiamo inciso, perché abbiamo fatto solo un tiro in porta. Siamo stati ingenui in molte occasioni. Dobbiamo crescere, ma presto perché c’è necessità di fare punti. Oggi non è mancato il regista, ma dovevamo essere più veloci nella costruzione del gioco. Davanti dobbiamo sparare delle cannonate vere, non sparare a salve. Contessa? Mi ha detto che stava bene, perderlo dopo quattro minuti è stata una mazzata".