Padova, Foscarini: "Primo approccio positivo, squadra pronta"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Claudio Foscarini, nuovo tecnico del Padova, ha parlato alla vigilia del suo debutto in panchina, che lo vedrà di scena alla guida dei patavini domani alle 15 al Del Duca di Ascoli: “La cosa importante era stare assieme e conoscere i giocatori. Ho la necessità di capire e conoscere tutte le caratteristiche, ma soprattutto la loro testa. Il primo approccio è stato positivo, ma me l’aspettavo perché quando arriva un allenatore nuovo nel recepire e capire. Dovrà continuare per mesi e mesi perché abbiamo la necessità di creare un’idea di gioco. Non che prima non ci fosse, ma ogni allenatore ha un proprio modo di vedere le cose. Ci vuole un attimo di pazienza, siamo insieme da pochi giorni. Ci tengo a fare bene domani, anche se alleno da tre giorni non ci sono scusanti. Li ho trovati fisicamente a posto e ricettivi. Ogni allenatore ha una sua metodica, quando si può mi piace che si giochi la palla in un certo modo. Ho la necessità di avere tempo ma so anche di non averlo perché la classifica piange. I risultati da subito sono necessari, poi cercheremo di sviluppare alcune idee durante la pausa. Abbiamo provato anche il 4-3-1-2, non so se sarà una certezza, poi la settimana prossima torneranno Sarno e Pulzetti e magari ci potrà essere qualche correzione. Domani è quella l’idea, ci sono alcuni ballottaggi: Pinzi o Della Rocca, Clemenza o Minesso, devo guardare domani e anche in prospettiva. Questi per ora sono giocatori che possono essere impiegati in un certo modo, Pinzi o Della Rocca possono giocare lì ma magari mancano un po’ di condizione", le parole riportate da padovagoal.it.