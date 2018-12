Padova, Foscarini scuote i suoi: "Questa squadra può fare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Padova Claudio Foscarini ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce di domenica: “Queste tre gare potranno condizionare anche il mercato, è inutile che ci nascondiamo. La squadra sta lavorando bene, sono moderatamente soddisfatto e se ritroviamo il nostro spirito sono certo che faremo risultato. Dobbiamo dare un segnale a partire da Lecce. Le prestazioni della squadra finora non mi soddisfano né sul piano tattico né sul piano tecnico e sono convinto che questa squadra possa fare di più. Il Lecce è una delle squadre che propone il miglior calcio e dopo il passo falso fatto a Brescia avranno la rabbia e la voglia per il riscatto. - continua Foscarini come si legge sul sito dei patavini - Contro il Palermo il Padova nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, ma le partite durano due tempi e non possiamo permetterci di durare solo 45 minuti”