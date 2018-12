Padova, Foscarini: "Siamo ultimi ma c'è ancora fiducia. Il mercato disturba"

Fonte: padovacalcio.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mister Claudio Foscarini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Padova-Benevento: “Oggi il Livorno ha vinto a Carpi, siamo ultimi, ma non ho perso la fiducia in questa squadra. Quello che vedo nel quotidiano è che la squadra ha nelle sue corde la possibilità di svoltare. Vedo che in allenamento le cose stanno migliorando, domani possiamo avere la possibilità di avere una svolta completa sul campo. Non so se basterà domani. A volte quando parlo alla squadra mi metto nei panni dei giocatori, del presidente, della stampa o del direttore. È mancata la rabbia, beccare un gol dopo otto minuti non è giustificabile così come lo scoramento che segue il gol. Non tutto quello che diciamo viene messo in pratica. Credo che il mercato disturbi, qui a Padova come ovunque. Dal primo giorno in cui sono arrivato si parlava già di mercato, ho cercato di capirlo, ho cercato anche di capire se il gruppo si sia reso conto del rischio che sta correndo. Fino a dieci giorni fa forse non se ne rendevano conto, adesso sì. Avrei preferito un pari fra Carpi e Livorno. Il Carpi rimane lì con noi. Le ultime tre partite le farà Merelli, ho due ottimi portieri, Perisan ha fatto bene salvo qualche errore, mentre Merelli sta facendo bene in allenamento. Giocherà ancora Merelli. L’avvicendamento l’ho voluto io, ho voluto premiarlo perché l’ho visto bene in allenamento. Potremmo continuare col 3-5-2, magari per dare solidità e continuità, ma siamo pronti a cambiamenti e a tutte le variabili. Se una strada non mi porta a un risultato, io sono pronto a cambiare. Abbiamo la necessità di trovare lo spiraglio giusto. Questa squadra può trovarlo nelle prossime due partite. Il Benevento se trova le coordinate giuste per fare un filotto può andare in A”