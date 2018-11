Padova, Foscarini: "Vinto per merito nostro. Difesa, bisogna lavorare"

Fonte: Padovagoal.it

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Questa l'analisi di Claudio Foscarini dopo la vittoria contro l'Ascoli all'esordio sulla panchina del Padova: "Abbiamo giocato una buona partita, sono contento. Avevamo bisogno di reagire dopo una settimana un po’ burrascosa, e la squadra ha rialzato la testa facendomi vedere buone cose e belle giocate. La vittoria più che demerito dell’Ascoli è merito del Padova. Sulle ripartenze possiamo e sappiamo far male. Per come abbiamo preparato la gara e per come si sono approcciati a questa sfida ci siamo meritati questa vittoria. Siamo stati propositivi, e mi è piaciuto molto. Ora abbiamo 15 giorni per lavorare e preparare al meglio la sfida col Carpi. Dobbiamo lavorare sui gol subiti, i due centrali hanno sbagliato posizione ma oggi fatemi gioire per questa vittoria! Pinzi? Ha avuto un problema alla spalla. Ribadisco la mia gioia per la vittoria, ma nel contempo mi fa paura perché Padova si esalta e si deprime facilmente e quindi so cosa mi aspetta".