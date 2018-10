Padova, Guidone: "Prossime tre gare diranno tanto sul nostro futuro"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Marco Guidone, attaccante del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino a poche ore dal match contro lo Spezia: "Esordio da titolare all'Euganeo? La voglia è veramente tanta – commenta – perché è da parecchio che sono fuori e vorrei aiutare la squadra, dando il mio contributo in un momento di difficoltà per i risultati che non arrivano. Poi non so se troverò spazio perché Bisoli comunica solo all’ultimo la formazione, ma già è importante che mi abbia preso in considerazione questa settimana e io sono pronto come sempre. Il feeling con Bonazzoli? Mi trovo molto bene come l’anno scorso con Capello. Abbiamo caratteristiche completamente diverse e quindi possiamo giocare insieme, lui magari svariando di più e io facendo la guerra e il lavoro sporco che prima gli toccava. La stagione del Padova? Ci attende una settimana importantissima con tre gare vicine che possono dire tanto sul nostro futuro. E’ un momento particolare perché non ci vanno bene nemmeno i piccoli episodi e dunque dobbiamo limare ogni cosa, senza però buttarci giù perché abbiamo le qualità per venirne fuori e dire la nostra, ricordandoci che il nostro obiettivo è la salvezza"