© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Marco Guidone per rafforzare ancora di più l'attacco. Il Pordenone ha le idee chiare, i neroverdi vogliono assolutamente rafforzarsi con l'attaccante ormai in uscita dal Padova. Stando a quanto riportato da Trivenetogoal.it, ci sono già stati i primi contatti con l'agente del centravanti. Ci sono ancora delle smentite di facciata, ma i Ramarri fanno sul serio. Nei prossimi giorni capiremo quali saranno le probabilità per arrivare ad una chiusura della trattativa.