Padova, i convocati di Bisoli: c'è Cocco. Centrocampo in emergenza

© foto di Federico Gaetano

Sono 23 i calciatori convocati da Pierpaolo Bisoli per la sfida contro il Crotone. C’è il neo acquisto Cocco in attacco e rientra Mazzocco in mezzo al campo. Out invece Zambataro, Belingheri, Broh e Pulzetti. Questo l’elenco completo:

Portieri: Favaro, Merelli, Minelli

Difensori: Andelkovic, Capelli, Ceccaroni, Cherubin, Longhi, Madonna, Morganella, Trevisan, Zambataro

Centrocampisti: Cappelletti, Calvano, Lollo, Mazzocco

Attaccanti: Baraye, Bonazzoli, Capello, Clemenza, Cocco, Marcandella, Mbakogu