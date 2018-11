Padova, i convocati di Foscarini: torna Capelli, out in tre

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Padova Claudio Foscarini per la trasferta di Cosenza. Rispetto all’ultima gara rientra Capelli in difesa, mentre sono out Contessa, Ravanelli e Capello. Questa la lista completa:

PORTIERI: Favaro, Merelli, Perisan

DIFENSORI: Cappelletti, Capelli, Ceccaroni, Trevisan, Vogliacco, Zambataro

CENTROCAMPISTI: Belingheri, Della Rocca, Mazzocco, Minesso, Pinzi, Pulzetti, Serena

ATTACCANTI: Bonazzoli, Chinellato, Cisco, Clemenza, Guidone, Marcandella, Sarno