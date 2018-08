Padova, i convocati di mister Bisoli per l'esordio in campionato

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tutto pronto in casa Padova, che sfiderà l'Hellas Verona in occasione dell'esordio nel campionato di Serie B. Attraverso il sito ufficiale, il club biancoscudato ha comunicato la lista dei convocati da mister Bisoli per la sfida in programma domani ore 18:00 Stadio Bentegodi (VR). Questo l'elenco:

Portieri: Favaro, Merelli, Perisan.

Difensori: Cappelletti, Capelli, Ceccaroni, Contessa, Ravanelli, Salviato, Trevisan, Vogliacco, Zambataro.

Centrocampisti: Belingheri, Broh, Della Rocca, Mazzocco, Minesso, Pulzetti, Serena.

Attaccanti: Bonazzoli, Capello, Cisco, Clemenza, Guidone.