Padova, i convocati per Foggia. Mazzocco c'è

Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei tanti temi alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A: "Nella Roma adesso non funzionano tante cose e tanti rapporti. Ci sono troppe distanze dentro e fuori dal campo. Alla Roma manca l'istinto di conservazione...

Caputi sul Messaggero: "Di Francesco non è l'unico colpevole a Roma"

Ferretti sul Messaggero: "La Roma non esiste più, dilaniata dagli errori"

Inter, verso la Fiorentina: De Vrij e Perisic dal 1', dubbio in mezzo

SPAL, da valutare le condizioni di Petagna in vista del Sassuolo

Fifa Best Player, CR7 e Messi non vanno a Londra

Osvaldo: "La musica è un gol dopo l'altro. VAR? Non è calcio"

La Roma in ritiro a Trigoria si allena davanti a Monchi

Liga, dal sindacato dei calciatori no a match negli Usa

Fiorentina, i convocati per l'Inter: tutti disponibili per mister Pioli

Snai, le quote del sesto turno di Serie A: Juve facile, fiducia Inter

Juve-Napoli: 'veto' a residenti in Campania

Sylvinho su Douglas Costa: "Gesto brutto, non dovrebbe mai verificarsi"

Inter, i convocati per la Fiorentina: out solo Vrsaljko

Frosinone, Maiello out con la Roma: almeno 7 giorni di stop

Cagliari, accertamenti per Pavoletti: esclusa la lesione

Juve conia gettone digitale per tifosi

Due striscioni in napoletano nel derby tra Partizan e Stella Rossa

Chievo, accertamenti per Bani: esclusa le lesione muscolare

Ciaschini: "Napoli, Ancelotti ha serenità di chi non deve dimostrare nulla"

Questa la lista dei convocati da Mister Bisoli per la sfida campionato Foggia-Padova, in programma mercoledì 26 settembre ore 21:00 Stadio Zaccheria:

