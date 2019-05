© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Su Giorgio Zamuner, direttore sportivo del Padova e finito nel mirino del Vicenza di Renzo Rosso, ci sarebbe anche l’interesse del Venezia. Il club lagunare avrebbe pensato all’ex giocatore per ricoprire il suo ruolo in società. Si prospetta un possibile derby veneto per contendersi la figura di Zamuner. Lo riporta TuttoB.