© foto di Andrea Rosito

Il presidente del Padova Roberto Bonetto questa mattina ha fatto visita alla squadra ai campi della Guizza, dove era in programma l’allenamento odierno, per tenere a rapporto la squadra – compreso staff tecnico e sanitario – in vista di un finale di stagione delicato con la salvezza ancora tutta da conquistare. Un dialogo fitto durato circa 10 minuti, come riporta Padovagoal.it, concluso dal presidente con un “Allora, ci crediamo o no? Voglio sentirvelo dire! Lottiamo!” esclamato a gran voce affinché tutti potessero sentirlo.