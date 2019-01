Padova, il punto del mercato: da Andelkovic a Calvano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Padova sembra essere una delle squadre più attive sul mercato di questo gennaio. In difesa il club biancoscudato è alla ricerca di un centrale d’esperienza e di un terzino che possa sostituire Sergio Contessa, in scadenza nel 2019 e fuori dai piani societari, che piace a Feralpisalò, Pro Vercelli e LR Vicenza Virtus. Per il primo ruolo l’obiettivo è sempre quel Sinisa Andelkovic del Venezia già seguito in estate, ma sul quale nelle ultime ore si sono inserite Foggia e Cremonese. L’alternativa risponde invece al nome di Michele Fornasier che potrebbe lasciare il Pescara. Per il terzino invece si vaglia il nome di Luca Bittante dell’Empoli che gradirebbe la destinazione. Sempre in casa toscana, come rivela Padovagoal.it, si segue il centrocampista Marcel Buchel, che ha dato la propria disponibilità al trasferimento così come l’altro centrocampista Simone Calvano, in uscita dall’Hellas Verona. Più facile l’arrivo immediato di quest’ultimo, mentre per il primo i tempi potrebbero essere più lunghi.