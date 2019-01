© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo alla stretta finale per l'approdo di Jerry Mbakogu al Padova. Come riporta il Corriere del Veneto ieri l'ex Carpi ha accettato la bozza di contratto di sei mesi proposto dal club biancoscudato, con rinnovo automatico in caso di salvezza e clausola rescissoria in caso di offerta da una squadra di Serie A.