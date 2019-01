Padova, in arrivo Nicolò Cherubin dell'Hellas Verona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo in arrivo per il Padova di Pierpaolo Bisoli. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com il club patavino starebbe per chiudere per l'arrivo dall'Hellas Verona di Nicolò Cherubin difensore nella prima parte di stagione ai margini del progetto di Fabio Grosso.