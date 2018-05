Padova in B, El Shaarawy: "In Veneto bei ricordi. Spero di rivedervi in A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Padova è tornato in Serie B e alla società veneta continuano ad arrivare messaggi di congratulazioni. L'ultimo è quello di un grande ex, Stephan El Shaarawy: l'attaccante della Roma, tramite Sportitalia, ha lasciato questo messaggio: "Volevo fare tantissimi complimenti al Padova per la promozione in Serie B. Per me è stato un anno indimenticabile e ho sempre bellissimi ricordi di quell'annata. Un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione, sperando di rivedervi in Serie A. Un abbraccio grande".