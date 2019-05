Padova, in ribasso le quotazioni di Zamuner. Spuntano Bravo e Seeber

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come riferisce PadovaGoal.it un nuovo incontro è andato in scena oggi nella sede del Padova fra Alessandra Bianchi, braccio destro del nuovo socio di maggioranza Joseph Oughourlian e Giorgio Zamuner. Ancora nessuna decisione sul futuro del direttore generale, anche se la fumata sembra di colore grigio e le possibilità di conferma sembrano diminuite rispetto a inizio settimana. Continua la ridda di nomi che si accavallano sulla scena in caso di addio del dg sondato soprattutto dal Cesena: gli ultimi sono quelli di Paolo Bravo, direttore sportivo del SudTirol e Werner Seeber che ieri ha ufficializzato il suo divorzio dal Vicenza.