Padova, la rivoluzione paga. E non è ancora finita

Minelli fra i pali, Andelkovic e Cherubin al centro della difesa, Morganella e Longhi sulle corsie laterali, Calvano in cabina di regia e Mbakogu riferimento offensivo. Il Padova sceso in campo dopo la pausa contro l’Hellas Verona presentava un sacco di volti nuovi nell’undici titolare (a cui poi si è aggiunto Lollo nella ripresa), una formazione praticamente rivoluzionata per andare alla caccia della salvezza. La prima uscita ha premiato le scelte del direttore generale Zamuner e della dirigenza tutta visto che la difesa, con quattro volti nuovi su cinque ha tenuto a bada il tridente temibile dei veronesi ponendo le basi per una bella e importante vittoria. A segno il neo acquisto Jerry Mbakogu autore di una doppietta (13° e 53°) per bagnare il suo ritorno in Italia e nella piazza patavina che lo aveva lanciato a inizio carriera. Un inizio migliore non lo poteva segnare il centravanti nigeriano che dimostra come in Serie B sappia fare la differenza. A chiudere la gara ci ha pensato poi un altro neo arrivato come il terzino Morganella.

Una rivoluzione subito vincente che però non è destinata a essere terminata qui. In settimana è previsto infatti l’arrivo di un nuovo attaccante che possa giocare con le due punte centrali a disposizione (Mbakogu e Bonazzoli) e garantire qualche gol. I nomi caldi sono Gabriele Moncini della SPAL, e Gaetano Monachello del Pescara, col primo favorito, mentre per Karamoko Cissè le speranze sono ridotte al lumicino visto che l’Hellas non vuole cederlo prima di aver chiuso per Di Gaudio, ma i patavini non vogliono attendere oltre per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.