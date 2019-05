Padova, la situazione della rosa: 9 sotto contratto, 13 in scadenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la retrocessione in Serie C in casa Padova si guarda al futuro in attesa di una schiarita sul fronte societario. Con il dg Giorgio Zamuner che potrebbe lasciare Padovagoal.it ha fatto il punto sulla situazione contrattuale della rosa biancoscudata. Fra i pali hanno un contratto sia Minelli (fino al 2020) e Merelli (contratto fino al 2021). In difesa invece hanno un altro anno di contratto Morganella, Cherubin, Andelkovic e Capelli, mentre sono in scadenza Longhi, Trevisan, Madonna e Cappelletti. Torneranno alle società d’appartenenza per fine prestito inoltre Ceccaroni (Spezia), Ravanelli (Sassuolo) e Zambataro (Atalanta).

A centrocampo sono solo due i giocatori ancora sotto contratto – Mandorlini e Serena entrambi in scadenza nel 2020 – mentre Mazzocco, Pulzetti, Belingheri e Barisic sono in scadenza. Calvano (Hellas Verona), Lollo (Empoli) e Broh (Sassuolo) torneranno ai club d’appartenenza. In attacco infine solo Marcandella ha un contratto, mentre sono in scadenza Mbakogu, Cocco e i rientranti De Cenco, Guidone e Chinellato. Via per fine prestito infine Clemenza (Juventus), Bonazzoli (Sampdoria), Baraye (Parma), Capello (Cagliari).