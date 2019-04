© foto di Andrea Rosito

Attraverso il sito ufficiale del Lecce arrivano in convocati per il match del 1° maggio contro il Padova all'Euganeo. Liverani, come per il match contro il Brescia, ha convocato praticamente l'intera rosa.

Portieri: Bleve, Vigorito, Milli

Difensori: Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Marino, Meccariello, Venuti, Lucioni, Calderoni, Bovo, Pierno

Centrocampisti: Petriccione, Arrigoni, Tachtsidis, Mancosu, Felici, Tabanelli, Scavone, Majer

Attaccanti: Tumminello, Haye, Palombi, Saraniti, La Mantia, Falco