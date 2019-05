© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Padova e Lecce hanno diramato le formazioni ufficiali. Grande turnover per il Padova, mentre in avanti - per i salentini - torna il bomber La Mantia. Invece per il PAdova c'è Baraye, in avanti, a fare coppia con Bonazzoli.

Padova (4-3-1-2)

Minelli; Cappelletti, Cherubin, Andelkovic, Longhi; Serena, Mazzocco, Lollo; Pulzetti; Baraye, Bonazzoli.

Lecce (4-3-1-2)

Vigorito; Venuti, Lucioni, Marino, Meccariello ; Tabanelli, Majer, Petriccione; Mancosu; La Mantia, Falco.