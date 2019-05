Padova-Livorno, i convocati di Centurioni: ci sono 4 primavera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 22 i calciatori convocati da Centurioni per l’ultima gara di campionato contro il Livorno. Presenti ben quattro elementi della Primavera: Marco Ruggero in difesa, David Lordkipanidze e Cherif Karamoko in mezzo al campo e Luca Moro in attacco. Questo l’elenco completo:

Portieri: Favaro, Merelli, Minelli

Difensori: Andelkovic, Cappelletti, Ceccaroni, Cherubin, Longhi, Ravanelli, Ruggero, Trevisan

Centrocampisti: Karamoko, Lordkipanidze, Mazzocco, Pulzetti, Serena

Attaccanti: Baraye, Capello, Clemenza, Cocco, Marcandella, Moro