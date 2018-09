Padova, Mandorlini: "Mi sono chiarito col club. Ora sfido mio padre"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle pagine di PadovaGoal.it arrivano alcune dichiarazioni di Matteo Mandorlini, centrocampista del Padova reintegrato in rosa dopo un mercato vissuto con le stimmate del sicuro partente. “C’erano delle cose da chiarire con la società - si legge -, ci siamo trovati a fine partita e abbiamo sistemato le cose. Per me le cose si sono concluse nel modo migliore. La sfida con mio padre? Sarà bella sicuramente, ma non soltanto perché ci affronteremo noi, ma anche perché arriva in un momento importante per la nostra squadra. Credo che il nostro gruppo. I precedenti? Due vittorie lui, un pareggio e una vittoria io. L’ultima volta al Bentegodi vinsi io col Brescia, facevo l’esterno al posto di Zambelli. Mi piacerebbe giocare, spero sempre in qualcosa, ma sono stato reintegrato da poco. Spero di andare in panchina e di poter magari dare un contributo a partita in corso".