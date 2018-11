Padova, Mazzocco dimesso dall'opedale dopo la pallonata in faccia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In seguito alla pallonata ricevuta in faccia nella sfida contro il Carpi, il giocatore del Padova Davide Mazzocco era stato trasportato in ospedale in evidente stato confusionale. Come spiega il sito ufficiale del club veneto però il centrocampista è stato dimesso nella notte dopo un breve periodo di osservazione e una serie di esami specialistici che hanno dato esito negativo. Domani il giocatore sarà regolarmente al centro sportivo Memo Geremia per la ripresa degli allenamenti.