© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A margine del pareggio fra Padova e Brescia Davide Mazzocco ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa: “Dispiace perché ci credevamo, dentro di me ero felice per il gol perché non avevo ancora segnato, farlo davanti ai tifosi è tanta roba, un’emozione indescrivibile. Sono contento per il gol, ovvio che preferivo non segnare ma vincere, ma adesso pensiamo al Crotone che è uno scontro diretto. Dedico la rete alla mia famiglia”.