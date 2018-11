Padova, Mazzocco: "Settimana molto difficile. La vittoria ci serviva"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Padova Davide Mazzocco ha parlato a Il Gazzettino dopo la vittoria contro l'Ascoli arrivata grazie a una sua rete: “Venivamo da un periodo turbolento e dovevamo dare una riposta importante. Abbiamo giocato la nostra partita su un campo difficile, lottando su tutti i palloni, soffrendo quando c’era da soffrire, ma siamo stati anche bravi a continuare ad attaccare costruendo molte azioni pericolose, compresa quella del mio gol. È stata senz’altro la settimana più difficile, con problematiche nelle quali non vorrei entrare. Con il Cittadella avevamo disputato anche una buona gara, se avessimo vinto non ci sarebbe stato alcunché da dire. Non mi aspettavo tutto quello che è successo dopo fuori dal campo, e la società ha preso provvedimenti e dopo ciò che è accaduto, era inevitabile che qualcosa cambiasse. In cinque anni al Padova non mi era mai capitato di vedere certe cose – conclude Mazzocco parlando del cambio di allenatore - Quando c’è un cambio di allenatore, sappiamo che qualcosa non funziona. Non sono momenti belli e a volte magari serve dare una scossa. Il nuovo allenatore, per quello che ha potuto in pochi giorni, ci ha dato alcune indicazioni, ossia fare le cose semplici e tenere l’atteggiamento giusto per non dovere recriminare su niente una volta usciti dal campo. E l’abbiamo fatto”.