Padova, Mbakogu: "Qui casa mia. Possiamo uscire da questo momento"

Il centravanti del Padova Jerry Mbakogu ha parlato in conferenza stampa analizzando il suo impatto con la realtà biancoscudata e fissando gli obiettivi per il futuro prossimo: “Non potevo desiderare di meglio che giocare qui e segnare due gol, spero di tenere lo stesso ritmo di questo avvio anche se sappiamo che non è possibile segnare sempre due reti a partita. Padova la sento come casa mia e appena la società mi ha contattato ho accettato perché non sarei potuto andare altrove. - continua Mbakogu come riporta Padovagoal.it - Qui ho trovato un gruppo positivo e sano che deve uscire assieme da un momento delicato, magari osando qualcosa in più in campo. Di sicuro non possiamo fare calcoli, ma dobbiamo cercare di ottenere più punti possibili su qualunque campo. Sono fiducioso e al servizio della squadra, con il lavoro e la pazienza ci rialzeremo”.