Padova, mercato in stand-by: tante piste aperte con i club di A

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' ancora tutto da definire il mercato del Padova, che deve allestire una formazione per il prossimo campionato di Serie B. Il Corriere del Veneto, nella sua edizione locale, scrive che ci sono piste aperte che portano a Sassuolo (per la conferma di Ravanelli e Gliozzi e la voglia di tesserare Erlic e Broh), all’Atalanta (la conferma di Zambataro, le trattative per Marilungo e De Luca), a Perugia per Volta, a Torino sponda Juventus (Clemenza, Macek e Del Favero), a Cagliari (per Giannetti, Ceter e il ritorno di Capello), a Genova sponda Samp (per Bonazzoli) e a Venezia (per Zigoni).