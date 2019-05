Fonte: TuttoC.com

Un campionato disastrato quello del Padova che, dopo un solo anno di B, è tornato in Serie C. Al netto di ciò, la squadra proseguirà una sorta di preparazione fino circa al termine di maggio, ma l'attenzione è adesso rivolta agli scenari futuri della società, con patron Roberto Bonetto che ha indetto per mercoledì una conferenza stampa.