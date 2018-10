Padova, Merelli: "Consapevole di dover migliorare ancora tanto"

Il portiere del Padova Davide Merelli intervistato dal Corriere del Veneto ha parlato del suo impatto con la Serie B: “Ci vuole pazienza, concentrazione e capacità di superare gli urti. Sono consapevole di dover migliorare ancora tanto, qualche errore l'ho commesso e devo riuscire a trovare la chiave giusta. La parata più difficile? Quella su Pazzini alla prima giornata a Verona è stato un buon intervento, ma se devo scegliere quella più difficile dico quella di Salerno su Akpa-Akpro. - conclude Merelli parlando del Crotone - Hanno giocatori di qualità in tutti i reparti, il gol di Simy alla Juve in rovesciata lo ricordo ancora, per non parlare di Budimir e Stoian”.