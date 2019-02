Padova, Minelli: "Contro la Cremonese sarà un derby per me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Minelli, portiere appena arrivato a Padova da Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino: "La prestazione contro l'Hellas? Io per primo non mi aspettavo una partenza simile, perché quando vieni da un periodo di inattività ci sono voglia ed entusiasmo, però devi riprendere le misure. Invece già con il Verona mi sono trovato molto bene, come se non fossi rimasto fermo nel girone d’andata. So però che adesso verrà il difficile. La gara con la Cremonese? E’ un derby pesante per me, diciamo che avremo dei tifosi in più da Brescia. A Cremona lo stadio è una bolgia. Sappiamo di affrontare una formazione forte che è partita con l’ambizione di vincere il campionato, e anche nel mercato di gennaio ha preso giocatori di categoria superiore come Caracciolo e Soddimo. Ci aspetta una grande squadra, però siamo in grado di portare a casa i tre punti. Ci siamo rafforzati tanto, e la differenza in questo primo mese è stata sotto l’aspetto mentale: c’è un po’ più entusiasmo e consapevolezza di poterci salvare".