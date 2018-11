Padova, Minesso sull'arrivo di Foscarini: "Finalmente un'aria nuova"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mattia Minesso, attaccante del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere di Padova dopo il suo ritorno in campo da protagonista con l'arrivo di Claudio Foscarini in panchina: "Prima c’era una situazione molto difficile per me, adesso si respira finalmente un’aria nuova e siamo tutti più sereni. Tocca a noi dimostrare sul campo che la salvezza è alla nostra portata. Non bastano le parole e non basta neppure sperare nelle disgrazie altrui. Se vogliamo salvarci dobbiamo vincere le partite, su questo ci sono pochi dubbi. Quanto a me, è cambiato tutto. Ho giocato due partite da titolare dopo che venivo spedito quasi regolarmente in panchina o in tribuna e indubbiamente ritrovare Foscarini mi ha fatto piacere. Con lui avevo fatto l’esterno sinistro nel 4-4-2 e anche il trequartista. In quel ruolo lui chiede cose particolari, ossia attaccare la profondità, cosa che ho cercato di fare soprattutto con il Carpi. Speriamo di ripetere il blitz di Ascoli, faremo di tutto per riuscirci