Padova, offerto un contratto ad Albertazzi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Michelangelo Albertazzi nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia biancoscudata del Padova dopo aver sostenuto un periodo di prova nelle settimane in cui la squadra di Bisoli ha giocato le gare di Supercoppa di C. Il club ha infatti offerto al classe '91 una proposta di contratto, a cifre inferiori rispetto a quelle percepite all'Hellas Verona, per la prossima stagione e ora attende a breve un risposta. Lo riporta Padovagoal.it.