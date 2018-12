© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne di PadovaGoal.it Joseph Oughourlian, finanziere franco-armeno detentore del 40% delle quote del Padova, ha rilasciato: “Vedo il presidente, immagino che ci chiederà uno sforzo finanziario. La disponibilità c’è, bisogna vedere di quanto sarà l’investimento. Io credo che la squadra che abbiamo ci sia già, è una squadra potente. Avete visto le immagini dei gol, possono fare di più. Non so dire cosa non vada, il calcio è un mondo molto particolare, perché a volte la squadra va, altre volte si ferma. Sono convinto che abbiamo i giocatori, abbiamo la potenza per ripartire. Piccolo sforzo? Ci confronteremo con l’allenatore e il direttore sportivo, oltre che con Bonetto...".