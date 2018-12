Padova-Palermo, maglie speciali per il gemellaggio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Padova e Palermo hanno annunciato sui propri canali ufficiali che sabato all’Euganeo le due squadre scenderanno in campo con una maglia speciale per celebrare il gemellaggio iniziato nel 1983. In quella dei siciliani vi sarà una scritta che ricorda il gemellaggio sulla manica, mentre i patavini scenderanno in campo con una maglia nera con inserti rosa a ricordare la maglia degli amici-avversari.