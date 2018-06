Padova, per l'attacco si pensa a Vido e Bonazzoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Padova neo-promosso in Serie B è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo torneo cadetto. Il primo nome, riporta gianlucadimarzio.com, è Luca Vido, attaccante di proprietà dell'Atalanta. Il classe 1997 non è però l'unico obiettivo per il reparto offensivo: i veneti, infatti, puntano anche Federico Bonazzoli della Sampdoria.