Padova, per l'attacco spunta il nome di Beretta dell'Ascoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mese di gennaio sta arrivando ed il Padova vuole farsi trovare pronto soprattutto per rinforzare il reparto avanzato. Come riporta PianetaSerieB, la formazione di Sullo punta per l'attacco Giacomo Beretta dell'Ascoli che sta trovando poco spazio in bianconero. Torna di moda quindi il suo nome visto che proprio in estate fu accostato sempre al Padova.