© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro di Giorgio Zamuner, direttore generale del Padova, è e resta incerto con la permanenza nella piazza veneta che non appare certa. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com il dirigente sarebbe nel mirino del Cesena, club appena promosso in Serie C, qualora in Romagna non dovesse restare l’attuale ds Alfio Pelliccioni. In bianconero Zamuner potrebbe tornare a lavorare con Pierpaolo Bisoli, con cui ha conquistato la promozione in B l’anno passato, visto che il tecnico è uno dei nomi caldi della società romagnola (si tratterebbe in questo caso del terzo ritorno).